Société De nouveaux sens de circulation à Saint-Louis

La municipalité Saint-Louisienne poursuit son expérimentation de nouveaux sens de circulation qui doivent désormais s’adapter à la 2ème phase des travaux du TCSP. Par NP - Publié le Samedi 14 Août 2021 à 15:59

Le communiqué :



Les travaux du transport commun en site propre (TCSP) rentrent dans leur 2ème phase. A cet effet, une portion de la rue Saint-Philippe - partie Haute - située à partir de l’intersection avec la rue Saint-Louis a été fermée à la circulation depuis le 26 juillet dernier. Pour fluidifier la circulation, Mme le Maire et son équipe avaient proposé à la population d’expérimenter un nouveau sens de circulation sur les deux principaux axes permettant d’entrer et de sortir de la ville comme suit :

- Rue Saint-Louis, sens unique mer/montagne entre la rue Saint Philippe et la rue du Professeur Henri Lapierre (tour RJL)



- Rue François de Mahy, sens unique montagne/mer pour la portion comprise entre la rue Léonus Bénard et l'Avenue du Dr Raymond Vergès.

Face à la 2eme phase des travaux du TSCP, ces modifications se poursuivront et devront en partie s'adapter. De ce fait, à compter de ce lundi 16 août à 6h00 :

- Poursuite de l’inversion des sens de circulation rue Saint-Louis & rue François de Mahy



- Cependant, pour aller vers Saint-Denis, vous pourrez emprunter la rue Saint- Philippe (intersection Muta Santé), portion comprise entre la rue du Dr Raymond Vergès et rue Saint-Louis. Cette rue sera à sens unique montagne/mer jusqu'à l'école Raphaël Barquisseau pour rejoindre le rond-point de Bel Air. Vous ne serez plus autorisé à emprunter la bretelle située (avant le pont Saint-Etienne) à droite habituellement réservée au bus pour rejoindre le rond-point de Bel Air.

Cette poursuite et cette adaptation aux nouveaux sens de circulation est programmée du 16 août au 30 Septembre 2021.



Un point d’étape d’analyse et d’évaluation de l’impact sur la circulation sera fait à la mi-septembre puisqu'à moyen terme, la municipalité entend proposer un nouveau sens de circulation pérenne en concertation avec les Saint-Louisiens et Rivièrois.