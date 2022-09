Revenir à la Rubrique TCO De nouveaux lauréats pour les 10 ans de BEKALI



Cette considération exceptionnelle est démontrée par le soutien sans faille du TCO à être la seule intercommunalité à financer la création via nos 4 salles partenaires : Kabardock, Léspas, Le Séchoir et le Théâtre sous les Arbres.



Gage de qualité artistique, Békali s'impose comme étant le révélateur de nouveaux talents péi. L'opportunité d'offrir aux « jeunes » créateurs réunionnais de se faire connaître, de se lancer, de créer des projets artistiques innovants. Musique, danse, cirque, chant, théâtre, arts plastiques, Békali est un dispositif ouvert à tous projets originaux, exprimant la créativité des réunionnais.Cette considération exceptionnelle est démontrée par le soutien sans faille du TCO à être la seule intercommunalité à financer la création via nos 4 salles partenaires : Kabardock, Léspas, Le Séchoir et le Théâtre sous les Arbres.



– Une découverte musicale avec le groupe « Mouvman Alé » : où la chanson soft- expérimentale se mêle aux différents univers artistiques, aux vibrations ressenties au quotidien, aux paysages et énigmes rencontrées dans nos vies.

– Une invitation à explorer l’univers du théâtre d’ombres avec la « Compagnie Aberash » : une interprétation scénique inspirée d’une récolte de rêves et cauchemars auprès de nos adolescents réunionnais.

– Une belle proposition théâtrale d’illustration et musique avec la « Compagnie Nektar » qui nous plonge dans un univers poétique et malicieux.

Une programmation riche à découvrir dans les salles du dispositif BEKALI et aussi hors les murs.

Car les artistes iront dans les quartiers. L’objectif étant de pouvoir démocratiser la culture et de la rendre plus accessible en tissant des liens entre les artistes et les publics, en particulier les jeunes spectateurs (scolaires), les habitants des quartiers éloignés (décentralisation) et les publics spécifiques.



Békali révèle nos talents Depuis sa création en 2011, Békali a ainsi permis à plus d’une trentaine de créations originales de voir le jour, parmi lesquelles des productions de Grèn Semé, Zanmari Baré, la Konpani Soul City, Ann O’Aro, Tine Poppy et bien d’autres groupes artistiques encore, désormais inscrits dans le milieu culturel local. Ce sont 35 spectacles et compagnies qui ont pu bénéficier d’un accompagnement, d’une programmation dans les salles « péi » ou nationales.

La sélection et la programmation des artistes de Békali sont très attendues par les réunionnais. Bon nombre d’entre eux iront se produire sur des scènes de l’île voire au-delà. Ainsi, soutenir la création artistique sur notre territoire, c’est renforcer la diffusion et l’accès à la culture à tous et toutes. D’où la convention triennale (période de 2022/2024) avec nos salles du réseau Békali et le versement d’une subvention chaque année de 80 000€ à chacune d’entre elles.

La culture joue un rôle essentiel pour la cohésion sociale et notre vivre ensemble, pour le développement et le rayonnement du territoire Ouest



Lancement de l’appel à projets Békali 2023 Vous voulez candidater au Békali 2023 ? Consultez dès à présent l’appel à projets ! ► Békali 2023

Vous avez jusqu’au 31/10/2022 pour y répondre.



