A la Une .. De nouveaux clowns formés pour faire rire les enfants hospitalisés

L’association Éclats de l’île, accompagnée par l’association métropolitaine du Rire Médecin, s’apprête à agrandir son équipe de clowns professionnels. Après 16 années de présence à l’hôpital, Éclats de l’île ouvrira à la suite de cette période de recrutement et de formation deux journées supplémentaires de clowns chaque semaine. Par N.P - Publié le Lundi 14 Mars 2022 à 09:25

Afin de rendre le quotidien des enfants malades plus légers, près plusieurs reports dûs au contexte sanitaire, l'association Éclats de l’île a fait appel à Caroline Simonds, fondatrice du Rire Médecin, et à la comédienne Lory Leshin pour former localement des comédiens au métier de clown hospitalier.



Ainsi, du 14 Mars au 1er Avril 2022, une dizaine de comédiens seront auditionnés autour d’ateliers artistiques de groupe et d’entretiens individuels puis formés directement dans les services de pédiatrie des pôles Nord et Sud du CHU de La Réunion. La première étape d’un processus de formation continue pour l’ensemble de l’équipe.



Aujourd’hui, Éclats de l’île souhaite ouvrir une troisième et une quatrième journée clown car deux journées supplémentaires permet à plus de petits patients de retrouver leur vraie place d’enfant, dont l’hospitalisation les prive trop souvent. Ces spectacles individualisés supplémentaires permettraient également aux comédiens de passer dans de nouveaux services tels que la dialyse ou la chirurgie pédiatrique.



"Je suis très heureuse de ce partenariat avec le Rire Médecin. Ce recrutement et cette formation sont possibles grâce à la disponibilité des services hospitaliers du CHU de La Réunion, de nos partenaires financiers et de nos généreux donateurs", se réjouit Karine Bonnet Albrycht, nouvelle directrice de l’association Éclats de l’île.