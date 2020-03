De nouveaux cas confirmés de Coronavirus à Mayotte

Le Préfet de Mayotte et la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Mayotte confirment 2 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 à Mayotte, portant désormais le nombre de cas total à 6.



L’un des nouveaux cas est actuellement hospitalisé en réanimation. Une enquête, conduite par Santé Publique France et l’ARS, est en cours pour déterminer le parcours de ce patient dans les 14 derniers jours et identifier de façon exhaustive les personnes avec lesquelles il aurait été en contact rapproché durant cette période.



L’ARS Mayotte a déclenché sa cellule de veille et sécurité sanitaire renforcée qui fonctionne 7 jours sur 7.



L’ARS renforce sa cellule de veille et sécurité sanitaire



Depuis mercredi 18 mars au soir, l’Agence régionale de santé de Mayotte a déclenché sa cellule de veille et sécurité sanitaire renforcée (officiellement appelée CRAPS - Cellule régionale d'Appui et de pilotage) pour gérer cette situation sanitaire exceptionnelle et freiner la propagation du virus sur l’île.



Dans ce cadre, l’ARS Mayotte assure le suivi de la situation épidémiologique et de la prise en charge des cas possibles ou confirmés, en coordination étroite avec l’ensemble des acteurs du système de santé. Il s’agit aussi d’anticiper et de planifier la montée en puissance du système de santé pour faire face à une éventuelle épidémie.



En collaboration avec le CHM et dans le cadre de cette crise sanitaire, un infectiologue a également rejoint l’ARS pour renforcer les équipes mobilisées dans le suivi des patients à domicile.