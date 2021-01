Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL De nouveaux calendriers de collecte de déchets pour 2021





Retrouvez le communiqué du TCO relatif à cette actualité. Plus d’informations en cliquant



La distribution dans les 80 000 foyers du territoire s’est achevée la semaine dernière. Les usagers résidant La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu sont invités à suivre les jours indiqués sur leur nouveau calendrier 2021 pour présenter leurs déchets à la collecte en porte-à-porte.



Attention : suite à un redécoupage des circuits de collectes sur l’ensemble du territoire, des évolutions sont à noter. Sur quelques secteurs du territoire, le code calendrier peut être différent de celui d’avant et les jours de collecte ne sont pas systématiquement les mêmes qu’antérieurement.



Pour être sûr de sortir ses déchets (ordures ménagères, collecte sélective, encombrants et déchets végétaux) au bon moment, le seul moyen fiable et simple d’accès est le calendrier de collectes 2021. Celui-ci est disponible en version papier (distribué dans les boîtes aux lettres) et en version numérique à tout moment (téléchargeable en ligne sur le site www.tco.re ou consultable via l’application TCO Agglo sur ordinateur/tablette/smartphone).



Une réorganisation globale des collectes et un redéploiement des moyens Afin de répondre à la demande d’une partie de la population réclamant une collecte supplémentaire des ordures ménagères (bacs bleus/verts), le TCO a décidé d’expérimenter un dispositif de deux collectes par semaine au lieu d’une. Ce dispositif est valable durant les mois les plus chauds de l’été austral (janvier et février 2021), et dans les zones les plus exposées à la chaleur (le littoral et les mi-pentes de l’Ouest, soit 75% du territoire), afin de réduire la prolifération des vers dans les poubelles.



Ce dispositif engendre plusieurs impacts dont il faudra tenir compte. D’une part pour les usagers, des changements d’habitudes au niveau des jours de collecte et d’autre part pour la collectivité, des moyens supplémentaires déployés (financiers, logistiques, humains).



À noter que suite à cette réorganisation, aucun service n’a été réduit et aucune incidence n’est à observer sur la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères (TEOM). Au terme de cette expérimentation seront ainsi déterminés la nécessité, la possibilité et les modalités de reconduire ce dispositif spécifique, au regard notamment des tonnages, des taux de présentation des bacs et des remontées/attentes des administrés.



Des ajustements seront de mise dans certaines situations… Le TCO remercie ses usagers pour leur compréhension. En cas de doute ou pour toute question, ils peuvent remplir les formulaires en ligne dans l’Espace Habitant du site www.tco.re ou contacter le Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit à partir d’un poste fixe ou à partir d’un mobile suivant l’opérateur).

Depuis le 9 décembre, une vingtaine de médiateurs du Territoire de la Côte Ouest (TCO) ont distribué les nouveaux calendriers de collecte des déchets pour cette année 2021 dans les boîtes aux lettres des administrés.Retrouvez le communiqué du TCO relatif à cette actualité. Plus d’informations en cliquant ici La distribution dans les 80 000 foyers du territoire s’est achevée la semaine dernière. Les usagers résidant La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu sont invités à suivre les jours indiqués sur leur nouveau calendrier 2021 pour présenter leurs déchets à la collecte en porte-à-porte.Attention : suite à un redécoupage des circuits de collectes sur l’ensemble du territoire, des évolutions sont à noter. Sur quelques secteurs du territoire, le code calendrier peut être différent de celui d’avant et les jours de collecte ne sont pas systématiquement les mêmes qu’antérieurement.Pour être sûr de sortir ses déchets (ordures ménagères, collecte sélective, encombrants et déchets végétaux) au bon moment, le seul moyen fiable et simple d’accès est le calendrier de collectes 2021. Celui-ci est disponible en version papier (distribué dans les boîtes aux lettres) et en version numérique à tout moment (téléchargeable en ligne sur le site www.tco.re ou consultable via l’application TCO Agglo sur ordinateur/tablette/smartphone).Afin de répondre à la demande d’une partie de la population réclamant une collecte supplémentaire des ordures ménagères (bacs bleus/verts), le TCO a décidé d’expérimenter un dispositif de deux collectes par semaine au lieu d’une. Ce dispositif est valable durant les mois les plus chauds de l’été austral (janvier et février 2021), et dans les zones les plus exposées à la chaleur (le littoral et les mi-pentes de l’Ouest, soit 75% du territoire), afin de réduire la prolifération des vers dans les poubelles.Ce dispositif engendre plusieurs impacts dont il faudra tenir compte. D’une part pour les usagers, des changements d’habitudes au niveau des jours de collecte et d’autre part pour la collectivité, des moyens supplémentaires déployés (financiers, logistiques, humains).À noter que suite à cette réorganisation, aucun service n’a été réduit et aucune incidence n’est à observer sur la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères (TEOM). Au terme de cette expérimentation seront ainsi déterminés la nécessité, la possibilité et les modalités de reconduire ce dispositif spécifique, au regard notamment des tonnages, des taux de présentation des bacs et des remontées/attentes des administrés.Des ajustements seront de mise dans certaines situations… Le TCO remercie ses usagers pour leur compréhension. En cas de doute ou pour toute question, ils peuvent remplir les formulaires en ligne dans l’Espace Habitant du site www.tco.re ou contacter le Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit à partir d’un poste fixe ou à partir d’un mobile suivant l’opérateur).





Dans la même rubrique : < > Conditions météorologiques : appel à la vigilance Plan Lecture : Lancement de l’opération « Un enfant, un livre » à Saint-Paul