De nouveaux bâtiments pour l'ESIROI et l'IUT !

C’est une vaste opération immobilière pour le campus universitaire de Terre Sainte qui voit le jour. Complémentarité, lisibilité et synergie sont les maîtres-mots du projet, souhaité respectueux de l’environnement.



Cette opération immobilière s'élevant à 15,8 millions d'euros permet une mutualisation des locaux et une synergie entre l'ESIROI et l'IUT, deux composantes de l’Université de La Réunion.



Ainsi, une lisibilité des formations techniques et technologiques du Bac +1 au Doctorat, avec des diplômes de formation professionnelle à Bac+2 et Bac +3 (niveau cadre intermédiaire), Bac + 5 (niveau ingénieur) est désormais offerte.



L'inauguration des bâtiments des nouveaux bâtiments de l'ESIROI et de l'extension de l'IUT a eu lieu ce lundi 23 novembre 2020.



La volonté politique de créer un pôle technologique fort sur le site de Saint-Pierre trouve une concrétisation avec ces nouveaux bâtiments, véritables innovations technologiques du bâti en milieu tropical, qui contribuent par ailleurs à augmenter la capacité d’accueil de ces deux composantes, en passant de 950 étudiants actuellement à 1500.



Actuellement en construction, les bâtiments de l’Unité de Formation et de recherche (UFR) Santé rejoindront prochainement le campus de Terre-Sainte.



En présence de:

M. Frédéric MIRANVILLE, Président de l'Université de La Réunion

Monsieur David LORION, Député de La Réunion,

Monsieur Didier ROBERT, Président de la Région Réunion,

Madame Marie-Lyne SOUBADOU, Vice-présidente du Département de La Réunion,

Madame Chantal MANES-BONNISSEAU, Rectrice de l'Académie de La Réunion et chancelière des universités,

Monsieur Michel FONTAINE, Maire de Saint-Pierre et Président de la CIVIS,