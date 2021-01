A la Une . De nouveaux administrateurs pour Corsair, dont un ex-ministre

La compagnie aérienne annonce l'arrivée de nouveaux administrateurs dont Dominique Perben, ministre des Outre-Mer entre 1993 et 1995. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 5 Janvier 2021 à 13:11 | Lu 4194 fois



Le communiqué de Corsair



Les opérations de closing se sont déroulées conformément au calendrier prévu, finalisant ainsi la mise en œuvre de la solution de financement collectif qui vont permettre à Corsair de surmonter la crise et assurer la pérennité de son activité.



Ainsi, le transfert de propriété de 100% du capital de Corsair a été effectué le 30 décembre 2020. Le consortium - composé d’entrepreneurs et de collectivités d’Outre-mer - est désormais actionnaire à 100% de la compagnie.



Le nouveau conseil d’administration s’est réuni le 30 décembre. Il est présidé par Pascal de Izaguirre, également Directeur général, et est composé de 8 autres administrateurs :



- Patrick Vial-Collet

- Eric Kourry

- Dominique Perben

- Denis Lesueur

- Angélique Chaulet

- Chantal Le Metayer

- Albane Leluan

- Martine Haas



« Grâce à un travail intensif jusqu’au dernier jour de l’année, nous avons été en mesure de finaliser toutes les opérations nécessaires au closing. Je souhaite à nouveau remercier l’Etat qui a choisi de soutenir le transport aérien et Corsair en particulier. Nous avons désormais un nouvel actionnaire qui va insuffler une nouvelle dynamique, ainsi que le soutien de nombreux acteurs économiques qui se sont mobilisés pour contribuer à la pérennité et au développement de la compagnie » commente Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général.



A propos de Corsair International



Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 1100 collaborateurs. Elle transporte 1,2 million de passagers par an. Corsair International opère des vols réguliers vers les Caraïbes (Guadeloupe et Martinique), l’océan Indien (La Réunion, l’île Maurice), l’Afrique (Côte d’Ivoire) et le Canada (Montréal). Ouverture de Mayotte depuis le 11 décembre 2020.