La grande Une De nouveau des voitures et des poubelles incendiées, notamment à Sainte-Clotilde et au Port

Policiers, gendarmes et pompiers ont de nouveau été attirés dans les quartiers sensibles après la mise à feu de mobiliers urbains et de deux voitures garées. Cela a été le cas à Sainte-Clotilde et au Port. Par LG - Publié le Dimanche 2 Juillet 2023 à 06:40

De nouvelles dégradations de mobiliers urbains ont eu lieu en cette nuit de samedi à dimanche. Un véhicule garé avenue Desbassyns à Sainte-Clotilde a été incendié. Selon des riverains, un groupe constitué de dix jeunes dont le visage été dissimulé avait été aperçu juste avant la mise à feu du véhicule.



Il en est de même au Port où les policiers ont une nouvelle fois tenté de stopper les fauteurs de trouble en progressant le long de l’avenue qui traverse la Zac 1 en entrée de ville.



Dans plusieurs villes comme Saint-Louis ou Saint-André, des feux de poubelles ont été disposés à des intersections. A Sainte-Clotilde, un feu de poubelles a été placé en plein milieu des voies sur un axe très fréquenté, à savoir la rue Léopold Rambaud.



Au Chaudron, les policiers ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les casseurs.



La Réunion a connu sa troisième nuit de violences urbaines. Des agissements qui surviennent en écho de ce qui se produit dans plusieurs villes de métropole depuis la mort de Nahel mardi 27 juin, mortellement touché par un policier.



Ces nouveaux heurts sont survenus alors que les obsèques de Nahel ont eu lieu ce samedi après-midi dans la plus stricte intimité à Nanterre dans le département des Hauts-de-Seine.