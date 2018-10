(De notre envoyé spécial sur place) Le Mondial de l'Automobile n'est plus ce qu'il était

Le Parc des Expositions de Paris, Porte de Versailles, accueillera à partir de jeudi le public pour le Mondial de l’Automobile.



Lors des journées presse qui ont débuté aujourd’hui, le constat est assez morose. Le Mondial n’est plus ce qu’il était. Et il aura sans doute bien du mal a battre son record du million de visiteurs.



D’une part parce que l’automobile est désignée comme étant l’un des éléments les plus polluants de la planète, les modèles hybrides ou électriques n’échappant pas non plus à la critique. D’autre part, de nouveaux pays à forte croissance comme la Chine organisent des salons automobiles, l’occasion pour les constructeurs mondiaux de booster leurs ventes hors de l’Europe.



Résultat, des absents de marque à Paris. Alfa Romeo, Ford, Fiat, Jeep, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Subaru, Volkswagen, Volvo sont aux abonnés absents. Ce qui pourrait faire le jeu des marques françaises qui jouent à domicile et qui ont l’intention de prendre aux absents de nouvelles parts de marché.



Quoi qu’il en soit, le Mondial est et restera l’un des événements de l’année et fait rêver un public tout aussi accroc à l’automobile.