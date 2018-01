De nombreuses pertes de contrôle sur la route des Tamarins

Un accident s'est produit sur la route des tamarins dans le sens sud-nord, sur le viaduc qui enjambe la ravine des Trois-Bassins.



Une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule qui aurait percuté la glissière de sécurité avant de s'immobiliser sur la voie de gauche.



La conductrice n'est fort heureusement que choquée, cependant, la plus grande prudence est de mise dans ce secteur compte tenu des conditions climatiques.



Dans l'autre sens, de Saint-Paul vers Saint-Pierre, c'est une autre perte de contrôle encore plus spectaculaire qui s'est produite. A hauteur de la ravine du Cap, une voiture a réussi l'exploit de finir sa course derrière la barrière de sécurité. Le bilan des victimes reste à déterminer. Les forces de l'ordre et les secours sont sur les lieux.