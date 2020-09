A la Une ... De mystérieux objets dans le ciel de La Réunion ce dimanche

Comme de nombreux Réunionnais, vous vous êtes demandé quelles étaient ces deux sphères qui sont apparues dimanche après-midi dans le ciel de La Réunion. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 14 Septembre 2020 à 10:37 | Lu 8219 fois

Ces deux sphères ne sont ni des ovnis, ni des montgolfières. Il s'agit de ballons flottants qui ont survolé le ciel réunionnais. Ces ballons ont été mis au point par Google via sa filiale Loon pour fournir une couverture internet 4G.



Naviguant à 19 km d'altitude, ces ballons stratosphériques permettent de couvrir en permanence une zone de 80.000 kilomètres carrés, normalement très mal desservie par les réseaux de télécommunications. Ce dimanche, deux ballons ont traversé l'île et se trouvent ce lundi comme le montre une capture d'écran de Flightradar, au Sud de La Réunion et de l'île Maurice.



Au total, ce sont 35 ballons totalement autonomes en termes d'énergie, alimentés par des cellules photovoltaïques, qui ont été déployés. Les cellules, en plus de faire fonctionner les émetteurs, produisent également l'énergie qui sert à déplacer les ballons. Le projet, lancé en 2013 par Google, permet aujourd'hui via ces ballons, de couvrir notamment en réseau 4G des zones difficiles d'accès du Kenya en collaboration avec le troisième opérateur de réseau mobile d'Afrique de l'Est, Telkom Kenya.





