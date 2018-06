De la tisane pour affronter le bac

Alors que le bac approche à grand pas, certains lycéens ont choisi de s'appuyer sur les méthodes naturelles pour aller à l’épreuve en confiance. À la tisanerie de l’Etang, à Saint-Paul, les ventes de tisane "anti-stress" ont augmenté.



"Chaque année c'est pareil, environ un mois avant le bac, on a un pic de monde pour ces tisanes", explique Diana Payet, tisaneuse. "Pour lutter aider les étudiants, on propose une formule de mélange de plantes, tout ce qui dit aubépine, millepertuis, sauge, passiflore, verveine, mauve. Il faut faire des infusions et boire tout au long de la journée. C’est bien de commencer au moins trois jours avant l'examen et on peut en prendre pendant également".



Une tisane pour booster la mémoire à base de cassis, ginko, sauge et mauve, est également proposée, mais uniquement sur commande. "On a eu une dizaine de commandes pour ce produit. Ce sont vraiment celles contre le stress qui intéressent".