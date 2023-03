A la Une . De la terre à l'assiette : Bras-Panon lance sa Caravane itinérante des terroirs de l'océan Indien

C'est ce mardi 28 mars qu'a eu lieu à la cuisine centrale de Bras-Panon la première étape de la Caravane Itinérante des Terroirs de l'Océan Indien. L'occasion pour 8 femmes panonnaises de renforcer leurs compétences culinaires et de partager leur savoir-faire traditionnel à travers des ateliers formatifs encadrés par cinq chefs de renom sensibles au genre, issus de La Réunion, de Rodrigues, et de Maurice dont la reconnue cheffe Yu, venus spécialement pour cette première étape. Par NP - Publié le Jeudi 30 Mars 2023 à 11:00

Fruits à pin, baba figue, manioc, patate douce, patole, pipangaille, escargots du Tampon… autant de produits locaux mis en avant par les participantes lors de cette action initiée par la ville de Bras-Panon, l'association ADP (Animation, Développement, Proximité) et le Département de La Réunion.



“C’est vraiment le mélange des produits de terroirs avec les différentes façons de cuisiner, et le partage d’expérience qui sont importants dans ce projet. Bras-Panon est la capitale des produits de terroirs que nous tentons de promouvoir dans nos actions communales”, explique le maire Jeannick Atchapa face aux plats finement concoctés.

À travers ce projet, l’association organisatrice a souhaité valoriser et encourager les initiatives des femmes qui s’inscrivent dans une volonté d'entrepreneuriat, indique pour sa part Sabrina Cazet, bénévole au sein de l'ADP, aux côtés de sa présidente Katia Camatchy-Topé : “On a voulu poursuivre la continuité de notre projet "Fanm en lèr" de l’année dernière. On cherchait comment mailler les projets de notre jardin partagé et donner de la hauteur aux femmes qui y participent en faisant en sorte de les valoriser dans leur projet d’insertion”.



Après cette première étape qui se termine ce vendredi 31 mars, la seconde se déroulera à Maurice en avril, où les cheffes panonnaises seront reçues par la cheffe Yu en personne.