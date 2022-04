Mayotte De la résine de cannabis dans son sac à dos et sa valise à destination de La Réunion

La Gendarmerie de Mayotte peut se féliciter de cette belle prise... Un trafic de stupéfiants a été mis à jour après une enquête de la Brigade Territoriale Autonome (BTA) de Pamandzi et des agents de la Douane. Le passager qui projetait de s'envoler vers La Réunion avec sa marchandise dort à Majicavo. Par NP - Publié le Jeudi 14 Avril 2022 à 09:19

Le 8 avril 2022 à l’aéroport de Pamandzi, les agents de sûreté ont détecté de la résine de cannabis dans le sac à dos d’un passager à destination de La Réunion. Les vérifications faites par les agents de la Douane ont confirmé la teneur du produit. Un peu plus de 6 kilos ont été trouvés dans le sac du passager alors que 14 autres kilos ont été découverts dans son bagage en soute.



Au cours de l’enquête diligentée par la Brigade Territoriale Autonome (BTA) de Pamandzi, avec le concours de la Section de Recherche (SR) de Mamoudzou, une perquisition a été opérée au domicile de l’intéressé avec l’appui d’une équipe cynophile.



Cette opération a permis de saisir une somme de 6.150 euros en numéraire qui, recoupée avec les investigations techniques, a contraint le mis en cause aux aveux.



À l’issue de sa garde à vue, le mis en cause a été présenté aux magistrats du Tribunal judiciaire de Mamoudzou. Il a fait l’objet d’une incarcération à la maison d’arrêt de Majicavo dans l’attente de son jugement qui est programmé pour le 13 juin 2022.