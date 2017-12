A la Une . De la prison pour des petits "cons" et deux braquages à 57 euros





Le président du tribunal correctionnel, Bernard Molie, et les avocats de la défense ont en effet souligné le "manque d’intelligence" et la "débilité" des prévenus. Des arguments, selon leurs avocats, qui expliquent leurs actes et justifient une peine allégée pour des amateurs et non de "vrais braqueurs". Une simplicité d’esprit qui ne convainc pas le procureur qui lui souligne la préparation des braquages.



En effet, la journée du 13 mars 2017 a servi de préparation : achat de gants, fabrication de cagoules, récupération d’armes et établissement du mode opératoire. Sans oublier le bout de scotch sur la plaque d’immatriculation de leur voiture. À 21h ce soir-là, les trois prévenus, accompagnés de mineurs, font irruption dans la pizzeria Bertolino à Sainte-Suzanne. En main, un fusil, une arme à poing, un taser, et un couteau. Les braqueurs volent les téléphones des deux employés, quelques boissons, des viennoiseries et la somme mirobolante de 57 euros. Puis dans l’excitation, le groupe se dirige vers la Plaine-des-Palmistes où ils effectuent un autre braquage dans une épicerie. Cette fois, la victime remarque l’amateurisme des braqueurs et indique n’avoir pas d’argent sur place. Fièrement, ils repartent donc, fusil à la main à la vue de tous, à nouveau avec des boissons et viennoiseries. "Vous encourez 10 ans de prison pour vol aggravé, j’espère que les viennoiseries étaient bonnes", ajoute le président.



L’évadé qui avait tabassé un policier au CHU, à nouveau devant le tribunal



Si l’affaire peut faire sourire, le cas d’un des prévenus, Dimitri Lévêque, est moins amusant. En détention depuis mars suite aux braquages, la prison l’aurait "fatigué". Résultat, en avril, soit un mois après son emprisonnement, alors qu’il se trouvait au CHU Felix Guyon pour des soins, accompagné de quatre autres détenus et un policier,



A cela s’ajoutent aujourd’hui quatre ans. Pour les deux autres prévenus, inconnus de la justice, 3 ans dont un an avec sursis pour un des "suiveurs" et 3 ans dont deux avec sursis pour le plus jeune qui a fourni le matériel et aidé à l’organisation des braquages sans être présent le soir-même.

