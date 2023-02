A la Une . De la prison ferme pour un mineur ayant martyrisé un chien à Saint-André

Un mineur ayant martyrisé un chien avec un groupe de jeunes a écopé de deux ans de prison ferme ainsi qu'un suivi et des soins médicaux. Il était également mis en cause pour l'agression au sabre, toujours en groupe, d'un individu. Par N.P - Publié le Jeudi 9 Février 2023 à 12:42

Un mineur récidiviste était jugé devant le tribunal pour enfants mercredi 1er février pour avoir torturé un animal en réunion. Les faits se sont déroulés à Saint-André en 2022. Ce jour-là, une bande de jeunes décide de s'en prendre à un chien. L'animal est frappé à coups de bâton, attaché et blessé au couteau à l'épaule.



C'est grâce à une personne ayant entendu les hurlements du chien que les forces de l'ordre ont pu intervenir pour stopper la bande et interpeller l'individu considéré comme le meneur.



"La violence sur animaux conduit très souvent à la violence sur personne"



L'adolescent, déjà connu des services de police, avait en outre à répondre d'une agression en groupe au sabre à l'encontre d'un individu. Il a écopé d'une peine de deux ans de prison ferme et devra être suivi par des éducateurs.



"On est très content que la justice ait condamné ces actes ignobles sur animaux", réagit l'association Apeba qui s'était portée partie civile. L'association s'inquiète que "les actes de cruauté continuent dans nos quartiers et les chiens et chats sont torturés chaque semaine".



"On ne devient pas tortionnaire sans avoir vécu des traumatismes", ajoute l'association, réagissant à l'oblation de soins dans la condamnation. Et de mettre en garde : "La violence sur animaux conduit très souvent à la violence sur personne".



Le chien martyrisé a, depuis, été adopté en métropole.