De la prison ferme pour l'amateur de vêtements Lacoste

"Porter des vêtements de marque, ce n’est pas le plus important dans la vie", lui a rappelé le président du tribunal, Philippe Bergeron. Face à lui, le jeune Ludovic. Le jeune majeur s’est rendu coupable de vol et tentative de vol par effraction. Les faits remontent au 15 novembre dernier. Ce vendredi-là vers 17H, Ludovic est entré dans le magasin Courir de St-Louis, a d’abord dérobé des t-shirts Lacoste. Voyant que les anti-vols ne s’étaient pas déclenchés, il a réitéré son geste. Cette fois-ci l’alarme a retenti. Le gérant s’est lancé à sa poursuite mais Ludovic est parvenu à prendre la fuite à vélo. Son butin: 2 polos et quatre t-shirts de la marque au crocodile.



Plus tard dans la nuit, il a tenté d’entrer par effraction dans une supérette. En vain. Le jeune majeur a été notamment confondu par des recherches effectuées sur les réseaux sociaux et la vidéosurveillance du commerce.



Déjà incarcéré pour vol avec violences depuis décembre, le récidiviste a été condamné à 4 mois de prison ferme, 2 mois de sursis, la révocation d’un précédent sursis et 18 mois de mise à l’épreuve. Engagé depuis peu au RSMA avant son interpellation, Ludovic a également écopé de l'obligation de travailler ou de suivre une formation.