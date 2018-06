De la prison ferme pour avoir braqué sa famille avec une carabine lors d'un baptême

Pour avoir braqué sa famille avec une carabine, un homme de 35 ans a été condamné ce mercredi à 18 mois de prison dont six mois ferme, qu'il est parti purger dès la fin de l'audience, rapporte la presse écrite.



Les faits remontent à dimanche dernier et se sont déroulés lors d'un baptême, à Sainte-Marie. Lorsque J.F arrive à la fête alcoolisé, avec plusieurs dalons, il est autorisé à entrer, mais l'accès est refusé à ses compagnons de beuverie. Visiblement contrarié, il sort une arme, suscitant la peur autour de lui, notamment auprès des enfants présents.



L'individu avait déjà été jugé pour des violences envers son frère il y a quelques mois. S'il est inséré professionnellement, le procureur relève que l'alcool le rend dangereux, indiquent les journaux. En plus de sa peine de prison à purger, J.F a également l'interdiction de se rendre au domicile de sa famille et s'est fait saisir son véhicule, qu'il conduisait sous le coup d'une annulation de permis.