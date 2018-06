De la prison ferme envisagée pour les rodéos sauvages

Bientôt une loi pour sanctionner plus sévèrement les rodéos sauvages ? L'idée fait son chemin… Les députés examinent depuis jeudi une proposition de loi déposée par le groupe LREM en ce sens. En plus de sanctionner plus sévèrement les contrevenants, le texte prévoit également la confiscation automatiques des véhicules.



Actuellement, aucun texte spécifique ne punissait d'une amende ou à de la prison la pratique du rodéo sauvage. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, plus de 15 000 rodéos sauvages ont été enregistrés en France en 2017.



Jusqu'à présent, les autorités n'avaient qu'à leur disposition le code pénal ou le code de la route pour dresser des contraventions à l'attention des casse-cous qui effectuaient des roues arrières ou des excès de vitesse sur des véhicules bien souvent non-homologués.



Pour lutter contre ces risques, la nouvelle proposition de loi prévoit de faire du rodéo sauvage un délit puni de 15 000 euros d'amende et d'un an de prison, sans oublier la confiscation du véhicule.



S'il est commis en réunion la peine est alourdie à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende. En cas de conduite en état d'ébriété ou de consommation de stupéfiants, la peine pourra être portée à trois ans de prison et à 45 000 euros d'amende.



