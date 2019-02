De la pollution au plastique même dans les eaux les plus profondes

La pollution au plastique est partout, même dans les eaux très profondes. C'est le triste constat établi par une étude publiée dans la revue Royal Society Open Science Les scientifiques ont disséqué des mini-custracés vivant dans six fosses océaniques réparties autour de la Ceinture du Pacifique. Plus de 72% des specimens étudiés contenaient au moins une microparticule, qu'il s'agisse de PVC, de nylon,de polyéthylène ou encore de soie synthétique... Dans la fosse la plus profonde connue (11.000 mètres de profondeur), 100% des animaux capturés avaient des fibres dans leurs entrailles.Chaque année, ce sont plus de 300 millions de tonnes de plastique qui sont produites. Près de 250 000 tonnes flotteraient à la surface, avant de se dégrader en microparticules coulant au fond des mers.