De la mitraille tombe sur la route du littoral

Une pluie de roches s'est abattue sur la route du littoral peu après 18H ce lundi. La scène a été captée par des automobilistes à hauteur de la Pointe du Gouffre, quelques mètres plus loin que le précédent éboulis de fin janvier. Cet éboulis s'était produit à 100 mètres avant le virage. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 15 Février 2021 à 18:28 | Lu 8261 fois





Un nuage de poussière a accompagné la chute d'une pluie de roches sur la route du littoral en cette fin de journée. La scène a été captée par des automobilistes prenant la route en direction de Saint-Denis.La mitraille est tombée à hauteur du virage prononcé de la Pointe du gouffre, ce qui a obligé la Direction régionale des routes à une inspection de falaise. Résultat de la tournée : un bloc rocheux est tombé derrière les gabions et de la mitraille a fini sa course sur la chaussée sur la bande d'arrête d'urgence mais la DRR n'a pas encore décidé d'un nouveau basculement de la route sur ses voies côté mer. Le débasculement était effectif depuis à peine une heure lorsqu'est survenu cet éboulement. Fin janvier , un éboulis plus conséquent avait drainé de la terre, de la végétation et des roches 100 mètres environ avant ce même virage. Un événement assez sérieux pour contraindre la DRR à fermer la route du littoral deux dimanches de suite.







