De la magie en centre-ville de Saint-Paul

L’Association des commerçants du Cœur de Ville propose cette opération dans le cadre des festivités de fin d’année. La Ville de Saint-Paul soutient cette opération.



Dans le contexte sanitaire actuel, nous vous invitons à la prudence et à observer le strict respect des gestes barrières et le port du masque obligatoire.



La Municipalité accompagne ainsi les commerçants et les acteurs économiques du territoire. Le but est d’aider ces professionnels à maintenir leur activité pendant cette période de crise sanitaire.