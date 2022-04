De la crème fraiche Dan’ rougail saucisse

Les résultats du premier tour des élections présidentielles sont étonnants pour La Réunion, autant par les chiffres définitifs que par les motivations qui les justifient. Le chômage a considérablement baissé, le taux de CDI a augmenté, les créations d’entreprises ont bondi, le gouvernement a repris à sa charge le RSA, permettant au Département de démultiplier sa solidarité, l’Etat a financé l’achèvement de la route du littoral de la Région et plus important ; le nombre de réunionnais vivant en dessous du seuil de pauvreté n’a jamais été aussi bas. Normal donc que l’on vote contre Monsieur Macron, avec ce fameux principe d’ingratitude électoral que les élus efficaces et désintéressés connaissent bien….



Le plus étrange est que Madame Lepen fasse florés dans une ile pourtant tenue à l’écart des problèmes qui fondent le vote réactionnaire d’extrême droite.



La dédiabolisation de façade du rassemblement nationale est battue en brèche par les exceptions prévues pour les Outre mers. Un exemple illustre très bien cette supercherie ; le port du voile. Il sera interdit en France sauf pour La Réunion et Mayotte où est-il précisé, c’est une réalité culturelle. Ainsi une jeune femme pourra continuer à se promener en ville à La Réunion, mais si elle prend l’avion elle sera arrêtée à Paris et écopera d’une amande de 135€. Plein d’autres niches de ce genre sont au programme, par exemple le porc ou le bœuf pour tous, avec repas "français" unique dans les cantines…sauf dans les Outre-mers.



Pour ceux qui persévèrent dans de malheureuses prospectives, en écoutant une sorcière déguisée en mangeuse de pommes, voilà ce qui est prévu :



Premier temps : la séduction, j’ai besoin de vous. La France reconnait votre culture réunionnaise et ses particularités.



Deuxième temps : la répulsion, on a plus besoin de vous. La France réactionnaire stigmatise les différences et si vous êtes réunionnais, vous ne pourrez pas rester français.



Ceux qui ont souffert de gentilles remarques en métropole pour avoir les yeux gansés ou les cheveux cognés vont pouvoir se régaler…



Le Vivre Ensemble avec Marine Lepen c’est comme mettre de la crème fraiche dans le rougail saucisse ; on n’a pas encore essayé, mais on sait d’avance que ça va être ignoble.