De la bonne orthographe... C'est pa fo...

"Je préférerai toujours les gens qui s'expriment en faisant des fautes d'orthographe à ceux qui les jugent en faisant des fautes d'humanité" - Claude Semal



Tout un programme ! Il faut se rappeler que l'orthographe, d'origine aristocratique, initialement, a été codifiée, instituée sociologiquement pour devenir une discipline ...réservée de par la force des choses à quelques privilégiés...qui tout de suite se sont considérés comme au-dessus du lot et formant le cercle des lettrés et l'intelligentsia avec tout le mépris que cela implique pour les non-initiés !



La ségrégation culturelle a commencé comme ça..sur des critères d'orthographe...elle persiste jusqu'à nos jours...



Certains psychologues vont même à penser que certaines fautes d'orthographe ne relèvent pas forcément de méconnaissance ou d'un manque d'intelligence mais d'une contre réaction comme une forme de délinquance primaire...faible..comme un refus d'obtempérer.. d'obéir à un code. Ce sont les populistes de la grammaire orthographique.



D'autres ont considéré, sous forme de boutade, que la bonne orthographe comme la belle écriture était un peu l'art des sots.

A vous de choisir...



Quand nous étions enfants une bonne partie de l'emploi du temps était réservée à l'orthographe...c'est vrai qu'en dehors de ça, nos braves instits avaient peu de choses à nous apprendre...par eux-mêmes. Il ne s'agissait pas d'éveiller mais d'instruire et de discipliner..

Une erreur orthographique, un non-respect de l'orthographe pré établie devient une "FAUTE "d'orthographe...comme une faute de la vie en équivalence avec un péché ....comme quelque chose de coupable. Et la condamnation qui va avec...lol.



C'est parfois grisant de "foter ". Et celui qui n'a jamais foté me lance la première pierre !