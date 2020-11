"De la Gauche à la Droite..

Une symbolique sans plus ou l' espace Schengen foutoir, de la politique. C'est là, où la situation offre le meilleur accueil et le plus d'intérêts du moment.



La porosité de la droite républicaine vers un islamisme d' opportunité. Quand chaque courant politique cherche le consensus avec l'islamisme. Chacun voulant son créneau...la droite emboîte le pas sur la gauche....tous confondus dans la laïcité soi-disant. Que des enfouarés finalement!...la mariée est belle, chacun veut un morceau du tissu de la robe.



N' est-ce pas là, justement un début de compromission...d' entendement de la chose..?



Que vient faire le Politique à s' immiscer dans le choix religieux de fidèles. C' est le rôle des théologiens dans leur chapelle.



Comment mieux se partager le gâteau électoral, sans trop se discréditer. Ces attentats servent les Politiques sauf les victimes et le peuple de France.



Dans ce sens, les terroristes gagnent à chaque fois la bataille...la guerre sera définitivement perdue pour les autres, sans un sursaut.



C' est ça la duplicité de la MORALITÉ politique !



Erreur grave dans sa façon de penser les choses et de pédagogie de la part de Valérie Pécresse, présidente de la Région Île de France. Mais en politique, chacun sauve sa peau. L' honnêteté et la raison n' ont rien à voir. Un mauvais chapitre n' est pas la fin du roman, pour en faire l' épilogue pour son parti.