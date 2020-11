Courrier des lecteurs De la Douane ou de la Poste, à qui la palme de l'incompétence, de l'impéritie, de l'arbitraire, voire de la franche escroquerie ? ou Kafka à La Réunion

Des explications à ma colère ? Pour que l'on me comprenne bien, il sera je crois utile que je fournisse une chronologie détaillée de ce que je viens de vivre. Par André Pouchet - Publié le Mardi 3 Novembre 2020 à 16:55 | Lu 286 fois

Le 25 septembre, ma femme et moi, nous nous embarquions à Orly pour regagner notre domicile réunionnais. Malheureusement, quelque peu perturbés par tout ce qu'il nous aura fallu accomplir pour obtenir les résultats de test Covid en moins de 72 heures (il nous a fallu pour cela nous rendre à Abbeville, en Picardie, car à Paris aucun laboratoire n'était en mesure de nous tester dans les délais imposés !), au moment d'embarquer nos bagages dans la voiture du cousin qui nous hébergeait, j'ai oublié dans sa cour mon ordinateur portable. Le 30 septembre à 10h, mon cousin déposait le colis contenant cet ordinateur au bureau de poste du Boulevard Raspail. Il s'acquittait de la somme de 57,90€ qui lui était réclamée, laquelle somme comprenait, soulignons-le, 6€ d'assurance. Le 12 octobre, ne voyant toujours rien arriver, j'ai commencé à m'inquiéter et à faire des recherches dans le but de savoir où pouvait bien se trouver mon colis. Grâce au suivi par Internet auquel on peut accéder avec le numéro du colis, j'ai découvert que mon colis était arrivé dans notre île depuis le 6 octobre.

A la date du 7 octobre on me signalait : « Votre colis est retenu par les services postaux en raison d'une facture manquante. Nos services peuvent être amenés à vous contacter. » Contact qu'ils ont attendu jusqu'au 16 octobre pour effectuer ! Puis, toujours à la date du 7 octobre, ultime indication : « Votre colis est en cours de dédouanement ». Ensuite, jusqu'au 16 octobre, plus rien, plus aucune nouvelle de la Poste.

Toujours le 12 octobre, j'envoie un courriel à colis.974850@laposte.fr pour signaler que l'ordinateur contenu dans le colis est un ordinateur usagé que j'avais acheté le 7 avril 2015 au Tampon, chez Distrirun Informatique et, pour en attester, je joignais une photocopie de cette facture, facture que par bonheur j'avais eu la bonne idée de conserver. Il ne s'agit donc pas, on l'aura compris, d'un bien acheté en métropole, mais d'un bien acheté ici et qui m'a suivi en vacances.

Aucune réponse de la poste, d'ailleurs aucun des courriels envoyés à cette adresse ne sera jamais suivi d'une réponse quelconque. Je me rends ensuite, je crois que c'est le lendemain, au bureau de poste du Tampon. Là, la guichetière à qui j'ai affaire, me déclare qu'il n'est pas en son pouvoir de faire quoi que ce soit pour mon colis. Le 16 octobre, je renouvelle ma visite au guichet du Tampon. Toujours en pure perte. Même aveu d'impuissance de la guichetière. Mais, rentré chez moi, je trouve dans ma boite aux lettres un carton m'indiquant un numéro de dossier à mentionner impérativement quand j'enverrai la facture de mon colis. Ce que je fais aussitôt en renvoyant une nouvelle fois la photocopie de ma facture. Pas d'accusé de réception ; aucune réaction. Le 17 octobre, le 20 octobre, sur un ton de plus en plus énervé, et même franchement exaspéré, nouveaux courriers adressés à colis.974850@laposte.fr. Aucune réponse, la Poste est aux abonnés absents, elle « fait le mort » !

Enfin hier, lundi 2 novembre, soit plus d'un mois après que mon colis fut expédié de Paris, le facteur sonne à notre porte. Le colis est là... Enfin ! Je m'apprête à en prendre possession... Mais le facteur prétend me faire préalablement acquitter pour cela la somme de 46€ ! Une somme qui se décompose en 28€ d'octroi de mer et 18€ de « droit additionnel » (selon le facteur, il s'agirait de « frais de dossier ») Scandalisé, je me refuse catégoriquement à payer et il repart avec le colis !

Ce matin, 3 novembre, je me présente au bureau de poste du Tampon et demande à parler au responsable. On me dit qu'il n'y a pas de responsable, que les responsables ils sont à Saint-Denis et à la Douane, pas au Tampon et que je n'ai qu'à m'adresser à colis.974850@laposte.fr ! On finit par consentir à me fournir deux numéros de téléphone (02 62 48 63 01 et 02 62 48 53 04) qu'on me conseille d'appeler. Je ne sais si ceux-ci relèvent de la Poste ou de la Douane, car jamais personne, comme on pouvait s'y attendre, n'a jamais daigné décrocher ! Autre anomalie curieuse que j'ai constatée à l'examen de la facture établie par les douanes, c'est que mon ordinateur que j'avais payé 679€ en 2015 (la facture en témoigne), se retrouve aujourd'hui (donc 5 ans plus tard !) évalué par les douaniers à 709€. A croire que les ordinateurs, à l'instar des bons vins, se bonifient avec le temps et renchérissent avec les années. Dans 10 ans à combien sera-t-il donc évalué ! On comprendra – j'espère – que, pour une raison de principe, je me refuse catégoriquement à m'acquitter de ces taxes totalement indues. J'ai même l'outrecuidance d'exiger, et de la Douane, et de la Poste, des excuses. Etant moi-même un ancien fonctionnaire, qui répugne à mettre en cause le Service Public, de façon systématique et dans sa totalité, j'estime cependant que l'irresponsabilité et le mépris de l'usager dont viennent de faire preuve à mon égard, aussi bien les services de la Poste que ceux de la Douane, sont de nature à entacher gravement la bonne réputation dudit Service Public, A.P., Le Tampon, le 03/11/2020





