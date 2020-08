De la Corniche à la NRL

« Notre responsabilité collective, pour la Région Réunion, pour l’État, pour l’Europe, est de mener à bien le chantier de la NRL dans les meilleures conditions.



Le principal objectif : garantir la sécurité des hommes et des femmes (80 000 usagers par jour) qui empruntent la route actuelle chaque jour entre La Possession et Saint-Denis. C’est aussi, évidemment, un axe stratégique pour la circulation des personnes et des marchandises entre le port, l’aéroport et le chef-lieu.



Chaque jour ce sont des centaines d’ouvriers, d’ingénieurs, de techniciens qui sont à la tâche pour faire avancer ce chantier d’exception.



Chaque jour ce sont de véritables défis technologiques qui sont relevés.



Chaque jour ce sont des innovations et des mesures de protection et de compensation environnementales qui sont appliquées avec rigueur.



La NRL est incontestablement l’un des plus grands chantiers Réunionnais, un chantier qui se veut exemplaire au plan de son impact économique, social et environnemental pour notre territoire. »



Didier ROBERT,

Président de la Région Réunion