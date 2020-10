De l’or pour les époux RALLOT

Ce vendredi 9 octobre 2020, jour pour jour, leur couple célèbre leurs 50 ans de mariage. 50 ans d’union.

"Un fil d’or qu’ils ont tissé au fil des ans et qui n’a jamais rompu. Un fil d’or qui a traversé toutes les étapes de la vie, les meilleures comme les pires", prononce Huguette BELLO, la première magistrate de la ville lors de la célébration de cet événement.



Gilette RALLOT, NATIO de son nom de jeune fille, est née le 21 décembre 1954 à Saint-Paul. Elle rencontre son futur époux Alix RALLOT, né à Saint-Paul le 16 novembre 1947.



Lorsqu’ils se rencontrent, il est alors âgé de 19 ans et exerce la profession de monteur électricien à Saint-Denis. Ils grandissent ensemble dans le même quartier de Grande Fontaine.



Par l’intermédiaire de sa sœur, il lui a transmis une lettre d’amour. Depuis, ils ne se sont plus quittés…



Les fiançailles ont été célébrées le 26 octobre 1969.

Puis, le mariage a eu lieu à la mairie le 9 octobre 1970.



De leur union est né 2 enfants, un garçon, Davidson, et une fille, Donata. À leur tour, ils ont élargi la famille avec trois petits-enfants et quatre-arrière-petits-enfants.



Lorsqu’on leur demande quel est le mystère de longévité de leur couple, ils n’hésitent pas à répondre dans un sourire "la complicité et la communication".

Ainsi, tel est sans doute le secret qui permet à des couples de trouver leur chemin, alors que d’autres se séparent en cours de route.



"Il me reste à vous souhaiter, de tout cœur, d’autres belles années de bonheur à votre domicile à Plateau Caillou entourés de vos proches. D’autres années à danser, ensemble. Votre passe-temps dominical quelque peu perturbé à cause de la Covid-19. Nous espérons que vous puissiez reprendre cette passion qui vous anime.



Conservez le plus longtemps possible la santé, c’est le souhait le plus cher de chacun d’entre nous, de la municipalité, de votre famille et de vos amis", leur a souhaité la Maire de Saint-Paul avant de clôturer la cérémonie en citant quelques vers d’un poème de Pablo NERUDA.