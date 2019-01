De l’or pour les époux Maurice et Virgina Adelar

Maurice et Virgina Adelar se sont dit oui il y a 50 ans ! Le 30 décembre dernier, les époux Adelar ont célébré leurs noces d’or à Saint-Gilles-les-Bains en présence de Patricia Locame, élue déléguée au tourisme.



Ensemble, ils ont eu 6 enfants et vivent heureux entourés de leurs 17 petits-enfants et 7 arrières-petits-enfants. Que souhaiter de plus à cet ancien jardinier de 77 ans et à cette femme de ménage à la retraite de 83 ans ? Du bonheur encore et toujours…



Rendez-vous pour leurs noces d’orchidée en 2023 !