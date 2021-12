De l’or pour les époux Coulandon

Un amour qui brille au firmament en ce weekend de Noël : celui des noces de diamant de Célestin Jean et Jeanne Mélanie COULANDON.

Entourés de leurs proches, des élus du conseil municipal de Saint-Paul – Karine LEBON, Celine CHAROLAIS, Nila RADAKICHENIN, Salim NANA IBRAHIM et Irchad OMARJEE – ce jour à Grande Fontaine, ce couple affiche au grand jour un amour inconditionnel. Célestin et Mélanie ont su garder la flamme, la foi et l’amour pour que la magie de leur union, célébrée le 26 décembre 1961, perdure pour toujours et encore.

60 ans, ce n’est pas rien…Uniquement un amour qui vibre à l’unisson.

Que nos meilleurs vœux vous accompagnent encore et toujours.