Rubrique sponsorisée De l’or et de l’argent pour nos champions d’haltérophilie Saint-Paulois

Durant le week-end du 14 et 15 Mai 2022, c’est dans l’est de la France que nos trois Saint-Paulois, Etienne ESSOB, Raphael MUSSARD et David ESSOB sont décorés de médailles lors du grand Prix Fédéral d’haltérophilie 2022 à l’espace Léo LAGRANGE, à Wittenheim. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 17:12

Tous trois licenciés au Sporting Club d’Haltérophilie et Musculation (SCHM) de Saint-Paul , c’est respectivement que reviennent la médaille d’or pour Etienne ESSOB ( 55KG ) et les médailles d’argent pour Raphael MUSSARD ( 73 KG ) et David ESSOB ( 55KG ).

La commune de Saint-Paul, vivier de talents, continue à accompagner les sportifs et les 295 associations sportives du territoire, afin de les aider à atteindre le plus haut niveau.

Saint-Paul fière de ses champions !