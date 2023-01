Courrier des lecteurs De l’opération spéciale à la guerre

Par Georges - Publié le Samedi 21 Janvier 2023 à 10:45

La guerre est un acte de violence et il n'y a pas de limite à la manifestation de cette violence. Chacun des adversaires fait loi de l'autre, d'où résulte une action réciproque qui, en tant que concept, doit aller aux extrêmes. On donne de plus en plus d’armes à l'Ukraine, pas que défensives !



Attitude qui va changer la donne sur le terrain des opérations et renforcer l’Ukraine. Le but de guerre reste toujours de défendre la souveraineté de l’Ukraine et son intégrité car ce pays a été agressé. Au fil des mois cette guerre monte en puissance et des horreurs s’accumulent, situations inacceptables aux portes de l’Europe ! Où est passée la diplomatie, la vraie, pas celle du président turc qui joue un jeu assez subtil ?

Quelle que soit l’issue militaire du conflit, Poutine a déjà perdu la bataille de l’image. Il sait qu’une défaite en Ukraine signifierait sans doute sa chute à Moscou. S’il se sent dos au mur, le plus probable est donc qu’il choisisse la fuite en avant. Cette guerre est une démonstration par l’absurde de la valeur ajoutée de l’OTAN, c’est-à-dire une démonstration du risque de ne pas en faire partie.



L’affaiblissement économique de la Russie est inévitable, comme son isolement politique sur la scène internationale. La Russie deviendra véritablement un état paria, quoi que, même si personne aujourd’hui ne maîtrise l’avenir de ce pays complexe. Prendre un pays est une chose et c’est à la portée d’une grande puissance militaire comme la Russie, mais le tenir, c’est-à-dire l’occuper, en est une autre. D’une manière générale, la guerre va devenir un catalyseur de l’opposition russe.



Le scénario du pire est improbable mais il n’est pas impossible, comme l’est le risque de guerre majeure. Un nouvel ordre mondial se joue sous nos yeux et Dieu sait ce que sera l’avenir de l'Ukraine, la Russie et l’Europe …



Attention néanmoins à la milice privée de Poutine « Wagner » qui officie en Ukraine mais aussi présente sur plusieurs territoires africains, dont le Mali, le Mozambique et à Madagascar également. Que recherche Poutine dans l’utilisation de cette milice en Afrique ? Cette question ne doit pas être prise à la légère !