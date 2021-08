De l'intérêt de normaliser l'abstentionnisme

Lors des derniers scrutins électoraux en France Métropolitaine, multiples furent les explications relatives à la massive abstention des électrices et électeurs populaires.



Désorganisation au sein des distributions de tracts, candidats dont l’obscurité humaniste statua ces derniers comme illégitimes, accords d’appareils incestueux, abjects débats, cassure citoyenno-politique, …



Une fleuraison d’arguments censés dépeindre la marginalité électorale de sujets « n’attendant plus rien des politiques établis ».



Phare erreur que de limiter le débat à ce genre d’équation « essentialiste ».



En effet, la masse médiatico-régalienne a par cela démontré sa spectaculaire déconnexion à l’égard de nos concitoyennes et concitoyens, en manquant la plus importante réflexion post-électoraliste.



Les Françaises et Français, à mon sens, n’ont eu l’envie de se déplacer afin de voter pour des politiques dont ils ignorent tout des responsabilités, et dont ils ne voient aucunement comment ceux-ci pourraient considérablement influer sur leurs vies, celle de leurs enfants, et plus largement la société dans son ensemble.



Pour exemple, aucune des personnes émanant de la caste politicienne n’a daigné expliquer l’importance des régions, ainsi que des départements.



A défaut, ces mêmes candidats sont allés jusqu’à expliciter quant à la sécurité, laquelle n’est justement pas de la compétence de ces échelons territoriaux.



Spectateurs de ce marasme d’inculture citoyenne, les électeurs n’ont ainsi disposé d’aucune raison valable d’aller voter pour des personnes têtus et bornés, n’agissant que pour leurs propres intérêts.



Que faut-il conclure de cela à l’approche d’une Présidentielle dite de « tous les dangers » ?



Le taux d’abstention à une élection est un signal ; celui-là même définissant la rationnelle mesure de la perception des électeurs de l’influence des élus sur leur quotidien, et ce, tout en prenant soin de tenir compte de l’avis Citoyen.



Cela concernent ils uniquement les scrutins régionaux ? Pas vraiment.



Nombreuses et nombreux sont les sujets commençant à sérieusement douter de l’utilité du rouage municipal, le réel impact de l’action de ces mêmes collectivités demeurant très compliqué à définir.



Nombreuses et nombreux sont les citoyennes et citoyens concluant qu’une fois élu, les édiles de la caste dirigeante servent avant tout leurs intérêts personnels.



Il n’y aurait donc rien à attendre de cette caste dite « arriviste ».



A échelle nationale, le doute raisonnable tend à progressivement se radicaliser, questionnant ainsi l’utilité de la Présidence : Que peut réellement le Président ? De quoi nos députés sont-ils véritablement responsables ? Que décident-ils ? Pourquoi sont-ils obligés de tenir compte de l’avis de leurs mandants ?



Il est un fait qu’avec le temps, le pouvoir présidentiel s’est lentement dérobé, jusqu’à dépendre d’une oligarchie occultée.



De plus, une très large partie des anciens pouvoirs de cet habitacle Régalien, sont désormais confiés aux diverses collectivités territoriales, aux marchés, à une multitude d’autorités indépendantes, ainsi qu’aux institutions européennes.



Bien des personnes pensent aujourd’hui qu’une fois élu, les Présidents gouvernent seuls.



Aussi, à défaut d’activement y remédier, l’abstention gagnera de manière certaine le dernier sanctuaire de la Démocratie française : L’élection Présidentielle.



C’est pourquoi l’on doit aujourd’hui normaliser l’abstention.



Faire de l’abstention un vote lambda, car figurant comme vote contre le dévoiement de la caste régalienne.



Nos politiques doivent aujourd’hui plus que jamais comprendre le message envoyé ; Comprendre la désaffection populaire ; Comprendre qu’adopter la droiture républicaine, c’est agir avec Humilité.



La Pédagogie doit également être habilité au sein des sphères dirigeantes.



Par celle-ci, le Politique pourra expliquer à l’avance, le véritable rôle des diverses institutions, ainsi que l’influence de celles-ci sur le quotidien de la souveraine population.



Nous devons également en finir avec les débats de cafés, lesquels alimentent le complotisme ternissant la vision citoyenne.



Enfin, tenir les élus pour responsables du respect des promesses électorales.



Nul doute que si l’on avait véritablement démontré l’utilité des collectivités, des financements, des allocations gérées, la situation serait autre.



Nul doute que si les sortants avaient démontrés que les diverses promesses électorales furent tenus, les citoyennes et citoyens auraient compris que leur destin dépend très largement du vote.



Nul doute que chacune et chacun auraient assimilés qu’il serait une monstruosité que de laisser la responsabilité du vote et de la Démocratie, à celles et ceux s’en allant voter, pour ensuite faire pression sur les élus afin qu’ils tiennent véritablement leurs engagements.



Il est une certitude que la masse populaire aurait comprise l’utilité ainsi que l’importance du vote et de la Démocratie.