De l'huile de vidange répandue sur la chaussée avant un rallye

Qui en veut aux compétiteurs du Rallye régional Réunion Sud ? Le parcours que devaient emprunter les coureurs automobiles ce samedi dans les hauts de Saint-Louis a été souillé, sur une portion de route en plein champ de cannes, par de l’huile de vidange.



Au vu de l’importance de la flaque d’huile, le caractère intentionnel ne fait guère de doute. C’est en tout cas l’avis de l’organisation de la course auto.



"Ont-ils conscience qu'ils ont mis en danger la vie des usagers du Chemin Bellevue et des équipages engagés en répandant de l’huile de vidange sur la chaussée, à la sortie d'un virage ?", déplore l'organisateur.



Les bénévoles de l'association sportive automobile de La Réunion (ASA Réunion) ont finalement répandu de l'absorbant sur la flaque d'huile pour qu'aucune sortie de route et qu'aucun accident grave n'ait lieu.