A la Une ... De l'ecstasy en vente sur Facebook à La Réunion !





Un vendeur, apparemment originaire de Saint-André à en croire sa fiche signalétique, a posté une annonce proposant des pilules d'ecstasy au prix de 20€ l'unité sur la page Market Place , une page de petites annonces locales domiciliée par Facebook.Gageons que l'annonce ne devrait pas rester longtemps en ligne, les gendarmes ou les policiers se chargeant d'identifier rapidement le vendeur en question.Rappelons que l'ecstasy est un dérivé de l'amphétamine. Il est censé avoir un effet stimulant, euphorisant et hallucinogène et atténuer la fatigue et la faim.Il entraine de graves conséquences en termes de neurotoxicité et plus généralement de toxicité. On le dit très addictif.Côté effets secondaires, on cite généralement une augmentation de la tension artérielle, une accélération et des troubles du rythme cardiaque, une dilatation des pupilles, des vomissements, une hyperthermie, une contraction des mâchoires, un sentiment de bouche sèche, des maux de tête, un engourdissement et des picotements dans les extrémités, de la tachycardie. L'ecstaxy peut aussi provoquer des hallucinations et des pharmacopsychoses avec des symptômes de paranoïa. Voilà qui risque encore de ne pas améliorer l'image de Facebook, bien écornée ces derniers jours par la révélation du vol de millions de données personnelles d'abonnés.





