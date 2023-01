De l’athlétisme proposé aux jeunes en ultra-proximité

Des marmay en train de franchir la barre du saut en hauteur. D’autres enfants qui courent le plus vite possible. Voici quelques exemples d’activités sportives et ludiques proposées à des jeunes saint-paulois, de 8 heures à 12 heures, le mercredi 18 janvier 2023 au plateau noir de Savanna, le jeudi 19 janvier à l’Étang Saint-Paul et le vendredi 20 janvier au gymnase du centre-ville de Saint-Paul.