De l’athlétisme proposé au plus près des jeunes

Des marmay en train de franchir la barre du saut en hauteur. D’autres enfants qui courent le plus vite possible. Voici quelques activités sportives proposées à des jeunes le mercredi 10 août sur le parking de la salle polyvalente de Grande Fontaine et le jeudi 11 août 2022 sur le plateau noir de Savanna, de 9h30 à 12 heures.