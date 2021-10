De l’athlétisme proposé au plus près de la population

La Ville de Saint-Paul, humaine et solidaire, reprend ses opérations d’athlétisme d’ultra-proximité destinées aux jeunes dans le cadre des actions de la Politique de la ville. La première d’entre elles se déroulera ce mercredi 13 octobre 2021, de 9h30 à 12 heures, sur le parking de la salle polyvalente de Grande Fontaine.



La commune et la Ligue Réunionnaise d’athlétisme (LRA) proposent, dans le respect de la réglementation et des mesures sanitaires actuelles, plusieurs matinées sportives et ludiques d’athlétisme en ultra proximité. Ces rendez-vous s’inscrivent dans le dispositif « Quartiers d’été » financé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.



Ces sessions sportives se tiennent notamment grâce à l’application d’un protocole sanitaire strict conforme aux mesures en vigueur :



Mercredi 20 octobre, de 9h30 à 12 heures, au Plateau noir de Plateau Caillou, près de l’école Blanche-PIERSON et du Parc Arc-en-ciel