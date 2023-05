De l’athlétisme en ultra-proximité proposé à l’Éperon

Saint-Paul, terre accueillante et participative, s’associe à la Ligue Réunionnaise d’Athlétisme et à ses partenaires pour cette manifestation inscrite dans le cadre des actions destinées aux quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.Six à huit jeunes s’entraînent ainsi sur chacun des six ateliers. D’autres sessions d’athlétisme d’ultra-proximité se déroulent également dans les Bassins de vie durant les vacances de moi de mai : le 22 mai, de 8 à 12 heures, au Parc-en-ciel de Plateau Caillou et le 23 mai, de 8 à 12 heures, au Plateau noir de Fleurimont.Un atelier se tenait déjà au gymnase de La Saline le 15 mai. Au final, 144 jeunes devraient participer à ce programme sportif. Plus d’informations au 02 62 70 28 69. Ces rendez-vous réguliers se tiennent dans les Bassins de vie. Ils s’inscrivent dans le dispositif « Quartiers d’été » financé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.