De l’athlétisme d’ultra proximité à Grande Fontaine

Des enfants en train de franchir la barre du saut en hauteur. D'autres jeunes en train de courir le plus vite possible. Voici quelques activités sportives pratiquées ce mercredi matin 13 octobre 2021 sur le parking de la salle polyvalente de Grande Fontaine.



Saint-Paul, commune humaine et solidaire, s’associe à la Ligue Réunionnaise d’Athlétisme (LRA) pour cette manifestation sécurisée conforme au protocole sanitaire en vigueur. L’objectif est de proposer des matinées sportives similaires à celle de ce 13 octobre, dans le respect de la réglementation et des mesures sanitaires actuelles.

D’autres rendez-vous vont se dérouler dans les Bassins de vie. Ils s’inscrivent dans le dispositif « Quartiers d’été » financé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Mercredi 20 octobre, de 9h30 à 12 heures, au Plateau noir de Plateau Caillou, près de l'école Blanche-PIERSON et du Parc Arc-en-ciel Jeudi 21 octobre, de 9h30 à 12 heures, au Plateau noir de Savanna Vendredi 22 octobre, de 9h30 à 12 heures, au Plateau couvert de l'Éperon (en face du Local commun résidentiel, près de l'école Mathilde-Frappier-de-MONTBENOIT Le treizième Adjoint notamment délégué à la Politique de la Ville, Perceval GAILLARD, participe à cette opération d'athlétisme d'ultra proximité conçue pour les jeunes dans le cadre des actions destinées aux quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. Beaucoup d'enfants et de familles assistaient à ce rendez-vous.





