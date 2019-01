<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul De l’ambiance dans le centres de loisirs de Saint-Paul !

Un séjour au centre de loisirs du 03 au 23 janvier 2019 pour les 2 327 jeunes saint-paulois qui sont accueillis au sein des 26 centres que compte la commune. Au cœur même de ces temps de loisir, le développement durable, un thème de sensibilisation plus que nécessaire.



Ainsi, chaque action et geste individuel proposés dans les animations éducatives en direction des jeunes de 3 à 17 ans ont pour objectif de contribuer à une amélioration du bien-être de la planète. Découvrez ci-dessous les images réalisées lors de la journée intergénérationnelle organisée ce mercredi 9 janvier 2019 à l’école Eugène-Dayot.



Ce regroupement rassemblait les élèves des écoles primaires de Louise-Siarane, des Chocas et de l’établissement du front de mer. Sans oublier les membres des associations de troisième jeunesse suivantes: Rue Jacquot, Cocotier, Jasmin, Lilas, Cytises, Corail de l’Hermitage, 3 CC, Jonquilles, Pensée d’Eau et les pensionnaires de l’EHPAD des Alizés.

Aucune augmentation de la participation des familles

Cette année encore aucune augmentation de la participation des familles n’a été opérée et reste donc inchangée pour ce séjour.

Le budget de fonctionnement pour ce séjour est de 950 000,00 €

Reste à la charge de la Municipalité, 712 500,00€ soit 75% des 950 000,00€ ce qui représente un coût de revient par jour et par enfant de 21,33€.

Une répartition équitable sur l’ensemble du territoire

Afin de faciliter l’accès aux loisirs, 23 navettes de ramassage sillonnent depuis le 3 janvier les secteurs les plus éloignés pour l’acheminement des enfants des quartiers vers les centres. 539 jeunes bénéficient donc de ce service.

Pour le bon déroulement de ce séjour cette année, 7 centres primaires, 6 centres maternels, 6 centres mixtes, 7 centres pour adolescents sont équipés en matériel et personnels qualifiés pour assurer les multi activités et l’accueil des marmailles.

Pour les jeunes âgés de 13 à 17 ans, 7 centres dédiés aux adolescents sont implantés sur des quartiers à forte représentativité : La Plaine Bois-de-Nèfles, Fleurimont, La Saline, Saint-Gilles-les-Hauts, Grand Fond, Guillaume, Savanna. Les centres pour adolescents, quant à eux, accueillent 229 jeunes pour cette période.

Les temps forts du séjour

Des actions en transversalité sont prévues autour d’ateliers intergénérationnels grâce au partenariat avec les services du CCAS et des associations de troisième jeunesse.

Celles-ci viendront échanger avec les jeunes des centres de loisirs lors de diverses animations et ateliers. Mettant au cœur même le thème du séjour, le développement durable, des rencontres thématiques seront abordées lors de visite de maison de retraite, de journées d’échanges entre clubs dé 3ème jeunesse et des groupes d’enfants des centres primaires, et de mobilisation de centres des adolescents sur des ateliers d’échange et de respect.

Le sport, la culture au cœur même des actions de développement durable.

Des actions de sensibilisation sur le site de l’ancienne usine de Vue-belle où les jeunes de 8 à 17 ans pourront participer à deux ateliers. Ce lieu historique en passe de subir des transformations et de retrouver une nouvelle vie suscitera la curiosité des marmailles à travers d’ateliers de sensibilisation dont l’objectif sera de préserver la mémoire et l’histoire de l’usine.

Parallèlement, un atelier de création sur plan du site concernant la vision et le souhait des jeunes sur le devenir de ce site sera également mis en valeur. L’ensemble des créations fera l’objet d’exposition à la maison des projets de La Saline.

Sur le littoral, des activités nautiques (kayak, paddle), alternées aux activités jeux de plage seront proposées.

De même, trois périmètres de baignade seront opérationnels tout au long du séjour afin de permettre aux jeunes de profiter de la plage et du lagon durant ces vacances d’été.

Un village écolo à l’honneur

Du 07 au 11 Janvier 2019, de 9h00 à 15H00 à Villèle sur le stade de foot et salle polyvalente.

Du tri sélectif en passant par des ateliers de recyclage, 750 jeunes de 6 à 17 ans pourront en fonction de leurs âges participer et être acteur du développement durable en participant à divers ateliers. En moyenne, 150 jeunes par jour seront sensibiliser.

En collaboration avec l’association OU GIGN’, 4 ateliers seront proposés autour de la permaculture, de bouturage, de supermarché alternatifs, de valorisation de déchets, de pâte à modeler, d’attrape-rêve et d’énergie renouvelable.

L’association des rencontres alternatives, quant à elle, proposera la fabrication de petits bancs en bois de palette.

Association l’Ecole Ecolo initiera les jeunes au tressage de feuilles de cocos afin de réaliser divers mobiles.

Par ailleurs, les services du TCO et de Cyclea proposeront diverses animations autour du tri des déchets et de la valorisation de ces derniers.

La journée des inter-centres

• POUR LES PRIMAIRES

849 enfants de 6 à 12 ans des accueils primaires seront rassemblés pour une grande journée récréative et festive au gymnase de Vue-Belle à La Saline-les-Hauts vendredi 18 janvier 2019 de 9h00 à 15h30 au gymnase de Vue-Belle.

• POUR LES ADOLESCENTS

Ateliers pédagogiques, activités culturelles au Moringorome, chorégraphie et chants seront proposé aux ados mardi 22 Janvier 2019 de 9h00 à 15h30 sur le Stade de Football de Villèle. L’association KAFLOW accompagnera les différents groupes de jeunes de chaque centre pour la production des différentes chorégraphies de danses urbaines. Des journées bien chargées pour combler de bonheur, petits et grands. Il nous reste plus qu’à leur souhaiter de passer de bonnes vacances.

Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > Saint-Paul développe le numérique dans les écoles Les vacances à la Réserve Naturelle Nationale de L’Étang Saint-Paul