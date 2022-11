Communiqué De jeunes talents réunionnais rencontrent le Ministre du travail à Marseille

Par NP - Publié le Samedi 26 Novembre 2022 à 11:42

30 jeunes apprentis réunionnais ont rencontré ce vendredi 25 novembre à Marseille (13), le Ministre du travail de l’emploi et de l’insertion Olivier Dussopt et le Haut-commissaire à l’inclusion dans l’emploi et à l’engagement des entreprises Thibaut Guilly, en charge notamment de la mission de préfiguration visant à la création de France Travail, guichet unique physique et numérique, pour les demandeurs d’emploi.



Au cœur de l’Epopée Village, lieu emblématique de Marseille - 19 000 m2 de locaux dédiés à l’innovation éducative et inclusive - 30 jeunes partis de la Réunion la semaine dernière ont eu le privilège de recevoir la visite du Ministre et du Haut-commissaire dans leurs locaux de formation l’Epopée Campus, un espace de plus de 500m2 dédié aux métiers de la création audiovisuelle, fruit d’une collaboration entre Synergie Family, propriétaire des lieux et Yes!YouCan, un groupe réunionnais de formation.



Un temps de partage riche au cours duquel ils ont pu expliquer l’aventure professionnelle qu’ils vivent depuis leur départ de la Réunion le 21 Novembre dernier.



Ils ont intégré un parcours d’apprentissage de 18 mois dans les métiers du design graphique et du montage vidéo.

Accompagnés par le CNARM, ils ont pu sauter la mer et rejoindre un immense écosystème d’innovation à Marseille (startups, fondations, entreprise du gaming, studios de production etc.)



L’occasion aussi pour Thomas POMARES, Président de Yes!YouCan Formations et Campus des Médias, et Naim ZRIOUEL, fondateur de Synergie Family, de rappeler au Ministre et au Haut-commissaire que nos territoires ultramarins regorgent de jeunes talents et que la « passion » est un outil moteur essentiel d’attractivité pour ramener les jeunes dans des parcours formation, emploi ou d’entreprenariat ; et la nécessité de continuer à valoriser les métiers de la création pour attirer de jeunes talents et leur ouvrir ainsi de nouvelles perspectives d’emplois durables.