De jeunes saint-paulois titrés au championnat de France de kick-boxing

Accompagnés du président et de leur coach, ces sportives et sportifs reviennent avec plusieurs médailles : Eloic REFESSE et Inayha ANGALAMA sont devenus champions de France. Djalem EDMOND et Mathieu REFESSE ont obtenu le titre de vice-champion de France. Alizée JEAN-BAPTISTE et Rohan MIREL ont décroché la médaille de bronze.

Félicitations aussi à Thomas MOGNE, Théo ARAUX, Maëlle HILARIC et Enzo VANDEVOOR qui terminent à la quatrième place malgré leur belle performance. Saint-Paul, labellisée Ville Active et Sportive mais aussi Terre de jeux 2024, salue leur implication. Ces résultats prometteurs permettent de susciter des vocations notamment chez les plus jeunes.

La commune, véritable terre de championnes et de champions, souhaite encourager la réussite des sportives et sportifs. Saint-Paul dispose aussi d’un vivier de talents important dans tous ses Bassins de vie. Le territoire compte près de 300 associations sportives et 21 000 licenciés.