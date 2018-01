De graves dysfonctionnements dans les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon?

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait jusqu’au 8 janvier pour contrôler les dépenses des candidats à la dernière présidentielle et, selon Le Parisien, de graves irrégularités auraient été mises à jour sur lesquelles des divergences entre les rapporteurs de la CNCCFP sont apparus.



Le rapporteur chargé d'examiner les comptes de Jean-Luc Mélenchon a claqué la porte refusant de cautionner des irrégularités qu'il avaient relevées et que ses collègues permanents ont eux choisi d'avaliser.



D’après ses propos recueillis par Le Parisien, Jean-Guy de Chalvron - c'est son nom -, aurait mis en lumière des dépenses litigieuses qui ne pouvaient, selon lui, pas donner droit à un remboursement de l’Etat…, remarques dont le reste de la Commission n’aurait pas tenu compte.



Le tout aurait, selon ce témoin, porté sur près de 1,5 million d'euros, sur un total de 10,7 millions engagés.



Le détail de ces éventuels dysfonctionnements n'est pour le moment pas connu mais devrait l'être lorsque les comptes de campagne seront rendus publics.



Les dépenses de Jean-Luc Mélenchon ne seraient toutefois pas les seules à être contestées. Toujours, selon Le Parisien, deux voire trois autres rapporteurs auraient aussi claqué la porte pour des désaccords similaires.



Tous semblent vouloir dénoncer le “système opaque” et “peu démocratique” du fonctionnement de la Commission. Au sein de la CNCCFP, ce ne sont pas les rapporteurs, chargés d'enquêter, qui ont le dernier mot, mais les neuf permanents.