De grandes ambitions pour notre aéroport !

L’enjeu : le développement économique de la plateforme aéroportuaire aux horizons 2025, 2030 et 2040, où selon un scenario « médian » le trafic passagers de l’aéroport pourrait atteindre les 4 millions par an. Le potentiel est immense. La zone aéroportuaire représente un atout majeur pour le développement de La Réunion.



Christian Annette : "Le foncier est rare, certes, mais il est suffisant pour développer notre territoire. A nous de ne pas le gaspiller. La Région s’y emploiera et prendra toute sa place dans ce projet qui doit rassembler tous les acteurs. On parle ici notamment de perspectives d’emplois à haute valeur ajoutée et l’export est au cœur de notre projet régional. Il nous revient de relever collectivement ce challenge. Il est temps de passer des déclarations d’intentions aux actes".