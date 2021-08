De grâce, cessez de jouer avec nos nerfs !

L’heure est grave, la démocratie est dans l’impasse totale avec l’instauration du « Pass sanitaire », avec le chantage inacceptable à l’emploi fait au personnel soignant. Nous glissons tout doucement mais sûrement nous dévions de notre fidélité à l’esprit des Lumières. Certains de nos clercs bien mal inspirés s’aventurent sur une route tortueuse et méconnue, en plongeant l’idéal des valeurs communes qui fondent le socle de la patrie des droits de l’Hommes et des libertés dans la nuit la plus sombre qui soit.



Nous ne sommes pas opposés au progrès de la science, mais nous sommes contre son instrumentalisation politique. Nous savons la médecine comme étant porteuse d’espoir pour une vie meilleure, mais nous ne croyons pas cependant aux vertus de l’obligation vaccinale. Nous ne sommes pas contre la loi et la norme, mais nous nous opposons et nous nous opposerons toujours avec ténacité, force, courage et détermination à des lois scélérates et indignes d’une démocratie, à des lois intrusives qui soumettent les Hommes à des injonctions dénuées de bon sens et de logique, à des lois d’exception qui se fondant sur un esprit d’apartheid font mécaniquement s’accroître la pression sociale de celles et ceux, très nombreux, qui se refusent à toute forme de docilité béate ou forcée.



C’est pourquoi, sachant qu’une troisième voie s’ouvre, depuis peu, dans le débat médiatico-politique piégé et réglé d’avance entre les Antivax et les Ayatollahs de la vaccination, autour des voies alternatives prometteuses comme celle du recours au traitement via l’ivermectine, après la liquidation en règle de l’hydroxychloroquine et l’interdiction de l’exploration de toutes les voies alternatives à la vaccination, nous attirons l’attention du corps médical (Médecins, Pharmaciens, Infirmiers, Soignants) sur le fait que le défaitisme nous est interdit. Vous, qui avez en charge la lourde responsabilité de venir en aide aux êtres en détresse, vous vous devez de comprendre que nous gouvernants s’inscrivent dans une démarche martiale. Vous qui êtes attachés aux libertés fondamentales, vous savez très bien que le confinement n’a été que le prétexte à tester notre capacité d’obéissance, vous savez encore mieux que si on accepte le « Pass Sanitaire », la porte est ouverte à toute forme de restriction encore plus drastique. Vous qui avez administré une dose, puis 2 doses, on vous parle de la nécessité d’une troisième dose. Si vous avez un cœur encore vivant et si vous raisonnez encore avec un esprit conscient, vous devez avoir la foi de ne pas être complice de la pensée unique du moment, car vous avez été formés à réfléchir avant d’agir. Vous n’êtes pas les petits soldats de la santé soumis aux ordres et qui ne peuvent pas se contenter de Doliprane en guise de pansement sur une jambe de bois, en attendant que l’état de santé des personnes concernées et contaminées se dégradent inexorablement.



Quant au peuple que la parole présidentielle voudrait voir unie, tandis que toutes les mesures que son Gouvernement déploie, ne font qu’amplifier les tensions entre français, qu’aggraver les inégalités, qu’accroître les sources de division, il est temps que vous sortiez de chez vous, il est grand temps que vous refusiez l’exercice d’un pouvoir illimité et déraisonnable sur vos vies. Vous devez rejoindre les rangs du Collectif « Je Résiste 974 » pour que le bon déroulement de notre quotidien (se rendre à l’hôpital en toute liberté pour se faire soigner, consommer sans avoir à produire de justificatif de santé, se réunir dans un restaurant en toute liberté, travailler sans risquer de se voir licencier pour une vaccination qui n’interdit pas d’être infecté et de transmettre la maladie) soit de mise. Vous devez absolument fuir cette atmosphère anxiogène créée à dessein, ces prises de paroles préfectorales et présidentielles subtilement décidées, distillées avec minutie et destinées à créer de la panique intérieure et faites, in fine, pour produire de la peur, du désarroi et de l’anxiété. Non, rien n’est fatal, si ce n’est ce que votre démission autorise. Non, ils ne passeront pas si nous refusons en bloc (Antivax et vaccinés de gré ou à contre-cœur) cette dictature en marche qui s’avance sans crier gare, cet étau biocide qui se resserre de plus en plus sur le peuple opprimé, cette folie qui consiste à croire que nous vaincrons la mort par un remède pire que le mal qu’il est censé juguler. Rejoignez les mouvements de protestation qui s’organiseront dans les prochains jours près de chez vous et sur les réseaux sociaux (cf. pages …..), car il y va de notre avenir commun, tandis que nous avons été soumis à une suite ininterrompue de discours qui, à force de dire, tout et son contraire, ont totalement décrédibilisé la parole politique.



Enfin, quant à vous Mesdames et Messieurs les parlementaires, dont beaucoup d’abstentionnistes vous ont permis de gagner les rangs du pouvoir, vous, dont certains ont trahi le peuple, en proposant l’obligation vaccinale pour les soignants, vous, dont la majeure partie reste silencieuse, sachez que vous êtes d’emblée coupables si vous consentez à ce qui se passe. Vous répondrez bientôt, pour une certaine part, à l’échéance de 2022, et, un mouvement citoyen de grande ampleur est en train de naître et de prendre forme et il saura, sans nul doute, vous surprendre dans les urnes, le moment venu si vous continuez à faire preuve d’allégeance au système en lieu et place de clairvoyance et de discernement dans l’exercice de vos responsabilités. Et ce mouvement, n’est pas que circonstanciel, il a vocation à perdurer dans le temps, car le peuple en a ras-la-casquette des rouages politiques qui favorisent le maintien au pouvoir de personnes qui ont confisquée la démocratie, qui l’ont trahi, qui ne sont pas à la hauteur des enjeux auxquels ils sont confrontés.



Mesdames et Messieurs des Syndicats, vous aussi, il est plus que temps, que localement, vous fassiez acte de résistance en rejoignant les rangs du Collectif « Je Résiste 974 » car loin de trahir la voix des salariés, vous vous devez de vous montrer forts pour eux. Il est temps d’agir et pas une voix ne doit manquer aux luttes qui doivent s’additionner dans ce qui doit constituer une véritable Union Sacrée.