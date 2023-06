Météo De fraiches températures ce matin et des averses localisées au fil de la journée

De petites averses sont attendues dans le sud ce matin puis cet après-midi dans le nord. Par NP - Publié le Lundi 26 Juin 2023 à 06:04

Le bulletin du jour de Météo France:



En début de journée, de rares averses apportent un peu d'humidité sur le littoral sud alors que le temps est plus sec et agréable partout ailleurs. Puis au fil des heures de la journée, les nuages se développent à mi-pentes et s'étalent progressivement en direction du littoral. La couverture nuageuse à tendance alors à s'étaler sur le nord et le sud de l'île, sur les zones exposées au vent les éclaircies sont plus fréquentes.



Dans l'après-midi, des averses sans grande prétention se développent ici ou là dans les hauts. Elles ont une préférence pour le nord de l'île avec un débordement plus tardif sur le littoral. Le soleil quand à lui, continue de se montre plus généreux l'après-midi sur les littoraux Est et Ouest balayés par un vent de Sud modéré.



Les températures sont froides au lever du jour et les maximales atteignent en journée les 23 à 26°C sur le littoral, 11 à 13°C au Maïdo et au Volcan et 16 à 18°C dans les cirques.

Le vent de secteur Sud est modéré sur les plages de l'Ouest et sur les hauts de Sainte-Rose avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h. Sur le Nord et le Sud, les brises l'emportent généralement.

La mer reste forte dans l'Ouest et le Sud au déferlement d'une houle australe persistante voisine des 3 mètres s'amortissant lentement en journée.