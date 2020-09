A la Une . De fortes houles attendues dans le Sud

Météo France publie un bulletin de vigilance forte houle aujourd'hui et demain. Des vagues jusqu'à 4m50 sont attendues dans le Sud. Les sorties en mer sont déconseillées.

Le communiqué de Météo France :





Un nouveau train de houle de Sud sévit sur les côtes Sud du département aujourd'hui et la nuit prochaine avec des creux moyens compris entre 4m00 et 4m50 associés à des périodes entre 10 et 12 secondes.

Le pic à 4m50 environ est prévu cet après-midi en phase avec la marée haute (entre 14h00 et 15h00 locales). Cette houle commence à s'amortir en fin de journée en s'orientant au Sud-Sud-Est.

La fin de cette vigilance reste prévue pour le dimanche 06 Septembre en matinée. Les sorties en mer sont fortement déconseillées sur la zone exposée.

Le prochain bulletin de suivi sera émis le samedi 5 Septembre vers 16h00 locales.