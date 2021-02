Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL De février à avril 2021 : découvrez et participez aux “rendez-vous” culturels de Saint-Paul !





Au programme : ateliers généalogie, des enquêtes du patrimoine, des visites guidées (l’Église de la Conversion, l’Hôtel Lacay, street art, Grotte du Peuplement, les monuments commémoratifs…), des randonnées urbaines qui vous plongent au coeur du patrimoine ferroviaire et défensif de Saint-Paul, dans l’histoire du Chemin Pavé ou encore sur le pas des Anglais.



En marge de cette programmation, des cycles de conférences sur l’histoire de l’architecture sont programmés de février à juillet 2021. Le premier cycle, qui débute prochainement, présentera l’architecture réunionnaise du XVIIIème siècle et son héritage. Préparé et animé par Bernard LEVENEUR, ce programme vous permettra de (re) découvrir l’histoire de l’architecture militaire et civile, l’architecture religieuse et les maisons créoles du XVIIIème siècle et de leur héritage. Un beau programme, en somme, à ne pas manquer !



Aussi, dans ce contexte de pandémie et afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, les groupes sont limités à 6 personnes maximum (guide inclus) et le port du masque est obligatoire. Les visites se font uniquement en extérieur dans l’espace public.



Nous vous demanderons de respecter une distance de 1m entre chaque personne durant la visite.



Les points de prise de parole du guide conférencier se feront dans des endroits appropriés : loin d’un autre groupe de personnes, en ne gênant pas la circulation des passants.







Le programme à télécharger en version pdf :



Le calendrier pour le mois de février



Mercredi 3 : Enquêtes du patrimoine

Mardi 9 : Cycle 1 – Architectures militaires et civiles

Mercredi 10 : Enquêtes du patrimoine Mercredi 10 Atelier généalogie Samedi 13 Patrimoine défensif Samedi 13 L’esclavage à travers les monuments commémoratifs

Samedi 13 : Les deux guerres

Mardi 16 : Cycle 1 – Architectures religieuses

Samedi 20 : Patrimoine ferroviaire Samedi 20 Street art

Mardi 23 : Cycle 1 – Maisons créoles du XVIIIe et leur héritage

Mercredi 24 : Atelier généalogie

Samedi 27 : Patrimoine commercial et maritime de Saint-Paul



Le calendrier pour le mois de mars



Mercredi 3 : Enquêtes du patrimoine

Samedi 6 : Grotte du peuplement

Samedi 6 : Cimetière marin

Mercredi 10 : Enquêtes du patrimoine

Mercredi 10 : Atelier généalogie

Samedi 13 : Une histoire de Saint-Gilles

Samedi 20 : Grand chemin

Mercredi 24 : Atelier généalogie

Samedi 27 : Les lieux de culte



Le calendrier pour le mois d’avril





Mercredi 7 : Enquêtes du patrimoine

Samedi 10 : Eglise de la Conversion

Samedi 10 : Hôtel Lacay

Mardi 13 : Cycle 2 – Architectures militaires et civiles

Mercredi 14 : Enquêtes du patrimoine

Mercredi 14 : Atelier généalogie

Samedi 17 : Patrimoine commercial et maritime de Saint-Paul

Samedi 17 : De la place d’armes au jardin de la Liberté

Samedi 17 : Cimetière marin

Mardi 20 : Cycle 2 – Architectures religieuses

Samedi 24 : Une histoire de Saint-Gilles

Samedi 24 : L’esclavage à travers les monuments commémoratifs

Samedi 24 : Les deux guerres

Mardi 27 : Cycle 2 – Maisons créoles urbaines

Mercredi 28 : Atelier généalogie



INFORMATIONS PRATIQUES



CONFÉRENCES ET ANIMATIONS

Gratuites.

Renseignements et réservations obligatoires : 02.62.34.58.77.



VISITES ACCOMPAGNÉES

Gratuites

Renseignements et réservations obligatoires : 02.62.34.58.77.



RENSEIGNEMENTS

Service culture – Cellule Ville d’Art et d’Histoire 81 Chaussée royale | 97460 Saint-Paul

Tél. : 0262.34.58.77

E-mail : patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr



Samedi 3 : Sur les pas des AnglaisMercredi 7 : Enquêtes du patrimoineSamedi 10 : Eglise de la ConversionSamedi 10 : Hôtel LacayMardi 13 : Cycle 2 – Architectures militaires et civilesMercredi 14 : Enquêtes du patrimoineMercredi 14 : Atelier généalogieSamedi 17 : Patrimoine commercial et maritime de Saint-PaulSamedi 17 : De la place d’armes au jardin de la LibertéSamedi 17 : Cimetière marinMardi 20 : Cycle 2 – Architectures religieusesSamedi 24 : Une histoire de Saint-GillesSamedi 24 : L’esclavage à travers les monuments commémoratifsSamedi 24 : Les deux guerresMardi 27 : Cycle 2 – Maisons créoles urbainesMercredi 28 : Atelier généalogie Mercredi 3 : Enquêtes du patrimoineSamedi 6 : Grotte du peuplementSamedi 6 : Cimetière marinMercredi 10 : Enquêtes du patrimoineMercredi 10 : Atelier généalogieSamedi 13 : Une histoire de Saint-GillesSamedi 20 : Grand cheminMercredi 24 : Atelier généalogieSamedi 27 : Les lieux de culte Mercredi 3 : Enquêtes du patrimoineMardi 9 : Cycle 1 – Architectures militaires et civilesMercredi 10 : Enquêtes du patrimoine Mercredi 10 Atelier généalogie Samedi 13 Patrimoine défensif Samedi 13 L’esclavage à travers les monuments commémoratifsSamedi 13 : Les deux guerresMardi 16 : Cycle 1 – Architectures religieusesSamedi 20 : Patrimoine ferroviaire Samedi 20 Street artMardi 23 : Cycle 1 – Maisons créoles du XVIIIe et leur héritageMercredi 24 : Atelier généalogieSamedi 27 : Patrimoine commercial et maritime de Saint-Paul Envie de découvertes, de visites, de marches ou encore de randonnées… Découvrez sans plus attendre notre brochure qui recense toutes les visites guidées, conférences, ateliers famille pour les mois de février, mars et avril sur le territoire de Saint-Paul ! On vous invite à découvrir gratuitement le patrimoine réunionnais.Au programme : ateliers généalogie, des enquêtes du patrimoine, des visites guidées (l’Église de la Conversion, l’Hôtel Lacay, street art, Grotte du Peuplement, les monuments commémoratifs…), des randonnées urbaines qui vous plongent au coeur du patrimoine ferroviaire et défensif de Saint-Paul, dans l’histoire du Chemin Pavé ou encore sur le pas des Anglais.En marge de cette programmation, des cycles de conférences sur l’histoire de l’architecture sont programmés de février à juillet 2021. Le premier cycle, qui débute prochainement, présentera l’architecture réunionnaise du XVIIIème siècle et son héritage. Préparé et animé par Bernard LEVENEUR, ce programme vous permettra de (re) découvrir l’histoire de l’architecture militaire et civile, l’architecture religieuse et les maisons créoles du XVIIIème siècle et de leur héritage. Un beau programme, en somme, à ne pas manquer !Aussi, dans ce contexte de pandémie et afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, les groupes sont limités à 6 personnes maximum (guide inclus) et le port du masque est obligatoire. Les visites se font uniquement en extérieur dans l’espace public.Rejoignez la page Facebook @VAHsaintpaul pour être au courant de toute l’actualité concernant le patrimoine du territoire. Chaque semaine, des vidéos, des jeux et de la documentation sont publiés.Le programme à télécharger en version pdf : Cliquez sur ce lien





Dans la même rubrique : < > Matinée sport-santé à l’école Louise-SIARANE Fermeture temporaire de la piscine de Boucan Canot