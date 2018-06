De faux billets de 50€ à St Leu ?

Des commerçants de Saint-Leu signalent plusieurs tentatives de paiement avec de faux billets de 50€.



Rien que hier matin, deux tentatives ont eu lieu dans des commerces.



Sur la photo mise en ligne et publiée sur les réseaux sociaux, un commerçant qui a failli se faire avoir montre les différences entre un vrai et un faux billet. Le vrai billet est en haut et celui du bas est dépourvu de filigrane.



Les commerçants sont appelés à la plus grande vigilance.